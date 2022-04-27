Міноборони США створило у Німеччині центр управління військовою допомогою Україні

Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні в німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

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Про це журналістам повідомив високопосадовець Міноборони США, пише CNN.

Як зазначив високопосадовець, Центр ECCU базується у штаб-квартирі європейського командування США в Штутгарті, ним керує американський військовий генерал із двома зірками.

Також урядовець додав, що цей центр тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів або IDCC, яким керує генерал із Великобританії.

"Центр було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки", - підкреслив високопосадовець.

За словами чиновника, до центру управління, поряд із персоналом США, входять співробітники з 15 інших країн.

Цей центр управління також керуватиме мережею більш ніж з 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися в Німеччині раніше у вівторок на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць.

Остін також зазначив, що США "зрушать небо та землю" для підтримки України.

Нагадаємо, 26 квітня у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбулася зустріч міністрів оборони близько 40 країн, на якій обговорили підтримку України.

У ній брав участь і голова Міноборони України Олексій Рєзніков. Він наголосив, що Україні потрібна "велика кількість сучасної важкої зброї".