Німеччина планує поставити Україні зенітні комплекси Gepard, — ЗМІ

Німеччина на зустрічі представників понад 20 країн на військовій базі "Рамштайн", яка відбудеться 26 квітня, пообіцяє поставити Україні зенітні комплекси Gepard.

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Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними видання, федеральний міністр оборони Крістін Ламбрехт хоче збільшити постачання зброї до України.

Крім того, як пише Spiegel, українські солдати навчатимуться управлінню німецькою самохідною артилерійською установкою Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Такими діями німецький уряд хоче спробувати пом'якшити різку критику Німеччини щодо постачання зброї Україні.

Постачання систем Gepard Україні обговорювалися вже давно. Компанія KraussMaffei Wegmann (KMW) ще в лютому оголосила, що має близько 50 одиниць зброї, яку можна доставити в Україну. Відповідна пропозиція була зроблена федеральному уряду.

Зазначимо, Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Вона призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на дальностях від 100 м до 4 км та на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткою зупинкою та в русі. Експлуатується з 1976 року.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він відповів відмовою на прохання України передати важке озброєння, бо бачить загрозу вторгнення Росії до країн-членів НАТО, зокрема до Німеччини.

Також Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, надісланого Україною.

Раніше в Німеччині заявляли, що замість прямих постачань важкого озброєнь Києву передадуть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті надішлють Україні своє озброєння часів СРСР.

Нагадаємо, що понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції, на якій обговорять підтримку України. Вона відбудеться 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.