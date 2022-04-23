Немецкая компания хочет передать Украине 100 БМП – СМИ

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты (БМП) типа Marder.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt am Sonntag, запрос поступил в Министерство экономики Германии, после чего его немедленно передали в Федеральный совет безопасности.

По информации DW, кроме главы правительства Германии Олафа Шольца, в это ведомство входят руководитель ведомства федерального канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

В Deutsche Welle отмечают, что в ближайшие дни этот орган должен решить, готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину.

При этом, по данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с начала войны России против Украины.

Как отмечает издание, Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки". Причем первую партию, по этим данным, можно поставить Киеву "в течение нескольких недель".

До сих пор Берлин отказывался поставлять тяжелые вооружения Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной.

Напомним, что ранее в Германии заявляли, что вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передадут современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.