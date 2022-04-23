Німецька компанія хоче передати Україні 100 БМП – ЗМІ

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти (БМП) типу Marder.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету Welt am Sonntag, запит надійшов до Міністерства економіки Німеччини, після чого його негайно передали до Федеральної ради безпеки.

За інформацією DW , крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца, до цього відомства входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції .

У Deutsche Welle зазначають , що найближчими днями цей орган має вирішити , чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну.

При цьому, за даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.

Як зазначає видання , Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію, за даними, можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

Досі Берлін відмовлявся постачати важкі озброєння Україні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини виключило тяжке озброєння зі списку, спрямованого Україною.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині заявляли, що замість прямих постачань важких озброєнь Києву передадуть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті надішлють Україні своє озброєння часів СРСР.