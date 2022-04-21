Германия исключила все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности.

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Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной. Об этом пишет Bild.

При этом немецкое правительство готово поставить остальное вооружение, которое было в списке, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, были ряд тяжелых вооружений, в том числе танки "Leopard", БТР "Puma" и "Marder", БТР "Boxer", "Fuch". В середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности, в том числе современные танки Leopard 2.

Ранее Украина уведомила федеральное правительство Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и " Spike".

По данным издания, Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

Напомним, что ранее в Германии заявляли, что вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передадут современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.