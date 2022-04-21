Німеччина виключила важке озброєння зі списку військової допомоги Україні

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запитувала Україна, було у списку поставок німецької промисловості.

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Міністерство оборони Німеччини виключило важке озброєння зі списку, спрямованого Україною. Про це пише Bild.

При цьому німецький уряд готовий поставити решту озброєння, яке було у списку, у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

У списку, спрямованому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російським вторгненням, була низка важких озброєнь, у тому числі танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch". В середині березня майже все озброєння, яке запитувала Україна, було у списку постачання німецької промисловості, зокрема сучасні танки Leopard 2.

Раніше Україна повідомила федеральний уряд Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу "Milan" і "Spike".

За даними видання, Міноборони на вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати список. Внаслідок цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи попереднім запитам.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині заявляли, що замість прямих постачань важких озброєнь Києву передадуть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР.