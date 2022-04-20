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Німеччина збирається відмовитися від російського газу - МЗС
Німеччина до початку літа збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти, до кінця року відмовитися від неї, а потім розпочати процес відмови від газу з РФ. Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Spiegel.
"Ми припустилися помилок у цій галузі, але зараз ми не можемо повернути час назад, ми не можемо цього виправити", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що всі постачання газу мають бути припинені "скоріше сьогодні, ніж завтра",
"Тому я тут абсолютно чітко говорю: так, Німеччина також повністю відмовляється від імпорту енергоносіїв із Росії", - заявила міністр.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"До літа ми вдвічі скоротимо нафту і до кінця року будемо на нулі, а потім загальноєвропейською дорожньою картою буде газ", — додала вона.
Нагадаємо, Європейський Союз збирається запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".
При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти та газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.