Німеччина збирається відмовитися від російського газу - МЗС

Німеччина до початку літа збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти, до кінця року відмовитися від неї, а потім розпочати процес відмови від газу з РФ. Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Spiegel.

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"Ми припустилися помилок у цій галузі, але зараз ми не можемо повернути час назад, ми не можемо цього виправити", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що всі постачання газу мають бути припинені "скоріше сьогодні, ніж завтра",

"Тому я тут абсолютно чітко говорю: так, Німеччина також повністю відмовляється від імпорту енергоносіїв із Росії", - заявила міністр.

"До літа ми вдвічі скоротимо нафту і до кінця року будемо на нулі, а потім загальноєвропейською дорожньою картою буде газ", — додала вона.

Нагадаємо, Європейський Союз збирається запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти та газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.