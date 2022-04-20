Китай запустив нове залізничне сполучення з Німеччиною в обхід Росії

Поїзди з Китаю до Німеччини тепер ходять, минаючи Російську Федерацію. Новий залізничний маршрут прокладено до німецького міста Мангейм. Про це повідомляє урядовий портал Сhina.org.

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Щоб обійти Росію, КНР і ФРН вирішили прокласти маршрут через Казахстан, Азербайджан, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію. Тобто він проходить через Каспійське та Чорне моря, які потяги перетинатимуть за допомогою комбінованих залізничних та морських перевезень.

Маршрут уже використовують. Зокрема, 13 квітня з міста Сіань ним вирушив перший потяг, навантажений спортивними товарами.

"Новий маршрут охоплює країни та регіони, які в минулому рідко відвідували вантажні потяги Китай-Європа, відкриваючи нові ринки для вітчизняних та міжнародних підприємств", — розповів генеральний директор Сіаньської компанії з будівництва та експлуатації порту вільної торгівлі Ltd. Юань Сяоцзюнь.

Зазначимо, що російська влада відкрито заявляла, що в умовах економічної блокади, яку Захід створює шляхом запровадження санкцій, РФ розраховуватиме на підтримку Китаю. При цьому за кілька днів після початку повномасштабної війни у ЗМІ з'явилася інформація, що залізничні перевезення між РФ та КНР практично зупинилися.

У березні російське видання "Ведомости" повідомляло з посиланням на кілька джерел, що китайські відправники вантажу почали призупиняти транзит вантажів через Росію в ЄС.

Крім того, Росія пропонує Китаю великі знижки на нафту, але китайські держкомпанії все одно не укладають нових контрактів на постачання, дослухаючись порад Пекіна. Це рішення Китаю, у тому числі, пов'язане із запровадженням США заборони на російську нафту.