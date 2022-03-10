Китай відмовився постачати запчастини російським авіакомпаніям

Російські авіакомпанії розраховували, що після запровадження Євросоюзом жорстких санкцій вони зможуть купувати запчастини для літаків у Китаї. Проте КНР відмовилася постачати деталі до Росії.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов під час конференції MRO Russia & CIS., передає видання "Прайм".

"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, і китайці відмовили", — сказав Кудінов.

Наразі РФ має намір шукати постачальників в інших країнах. Росавіація тепер розглядає Туреччину та Індію, однак чи погодяться ці країни постачати деталі, невідомо.

Крім того, кожна авіакомпанія має сама домовитися з постачальником. Росавіація обіцяє максимум допомагати ці запчастини легалізувати.

Проблеми з постачанням запчастин для літаків виникли після того, як Євросоюз ввів санкції проти РФ. Вони, крім іншого, забороняють поставки в Росію цивільних літаків і запчастин, і навіть їх техобслуговування і страхування. Також санкції зобов'язали європейських лізингодавців розірвати до кінця березня цього року чинні контракти з російськими авіакомпаніями.

Крім того, ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.