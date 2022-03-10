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Транспорт
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Китай відмовився постачати запчастини російським авіакомпаніям

Китай відмовився постачати запчастини російським авіакомпаніям
Росавіація не шукатиме постачальників деталей для літаків

Російські авіакомпанії розраховували, що після запровадження Євросоюзом жорстких санкцій вони зможуть купувати запчастини для літаків у Китаї. Проте КНР відмовилася постачати деталі до Росії.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов під час конференції MRO Russia & CIS., передає видання "Прайм".

"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, і китайці відмовили", — сказав Кудінов.

Наразі РФ має намір шукати постачальників в інших країнах. Росавіація тепер розглядає Туреччину та Індію, однак чи погодяться ці країни постачати деталі, невідомо.

Крім того, кожна авіакомпанія має сама домовитися з постачальником. Росавіація обіцяє максимум допомагати ці запчастини легалізувати.

Проблеми з постачанням запчастин для літаків виникли після того, як Євросоюз ввів санкції проти РФ. Вони, крім іншого, забороняють поставки в Росію цивільних літаків і запчастин, і навіть їх техобслуговування і страхування. Також санкції зобов'язали європейських лізингодавців розірвати до кінця березня цього року чинні контракти з російськими авіакомпаніями.

Крім того, ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Автор:
Віта Молодан