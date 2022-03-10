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Транспорт
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Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям
Росавиация не будет искать поставщиков деталей для самолетов

Российские авиакомпании рассчитывали, что после введения Евросоюзом жестких санкций они смогут покупать запчасти для самолетов в Китае. Однако КНР отказалась поставлять детали в Россию. 

Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS., передает издание "Прайм".

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, и китайцы отказали", – сказал Кудинов.

Теперь РФ намерена искать поставщиков в других странах. Росавиация теперь рассматривает Турцию и Индию, однако согласятся ли эти страны поставлять детали, неизвестно.

Кроме того, каждая авиакомпания должна сама договориться с поставщиком. Росавиация обещает, максимум, помогать эти запчасти легализовать.

Проблемы с поставками запчастей для самолетов возникли после того, Евросоюз ввел санкции против РФ. Они, кроме всего прочего, запрещают поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Также санкции обязали европейских лизингодателей разорвать до конца марта этого года действующие контракты с российскими авиакомпаниям.

Кроме того, ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. 

Автор:
Вита Молодан