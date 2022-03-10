Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Российские авиакомпании рассчитывали, что после введения Евросоюзом жестких санкций они смогут покупать запчасти для самолетов в Китае. Однако КНР отказалась поставлять детали в Россию.

Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS., передает издание "Прайм".

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, и китайцы отказали", – сказал Кудинов.

Теперь РФ намерена искать поставщиков в других странах. Росавиация теперь рассматривает Турцию и Индию, однако согласятся ли эти страны поставлять детали, неизвестно.

Кроме того, каждая авиакомпания должна сама договориться с поставщиком. Росавиация обещает, максимум, помогать эти запчасти легализовать.

Проблемы с поставками запчастей для самолетов возникли после того, Евросоюз ввел санкции против РФ. Они, кроме всего прочего, запрещают поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Также санкции обязали европейских лизингодателей разорвать до конца марта этого года действующие контракты с российскими авиакомпаниям.

Кроме того, ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.