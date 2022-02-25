Юань ударил по рублю: крупнейшие банки Китая обрубили объем экспорта российского сырья

Два крупнейших государственных банка Китайской народной республики (КНР) приняли решение ограничить финансирование закупок российского сырья.

Как сообщает Bloomberg, оффшорные подразделения Industrial&Commercial Bank of China прекратили выпуск номинированных в долларах США аккредитивов на покупку готовых к экспорту российских товарных активов.

В издании отмечают, что аккредитивы в юанях пока еще доступны для некоторых клиентов при условии одобрения со стороны высшего руководства.

По информации Bloomberg, Китай принял такие меры после того, как Россия вторглась на территорию Украины, что вызвало волну санкций со стороны ряда стран, включая США, Великобританию и Японию.

Кроме этого, из-за войны Украины с РФ потенциальные инвесторы опасаются, что за этим могут быть новые ограничения.

Так, по информации Bloomberg, Bank of China, ссылаясь на оценку рисков своих аналитиков, ограничил финансирование покупок российского сырья. По данным экспертов, это финучреждение еще не получило четких указаний от китайских властей согласно сотрудничеству с Российской Федерацией.

Аналитики считают, что такой ответ со стороны китайских банков может оказаться временной мерой, с учетом того, что санкции Запада до сих пор не касались энергетического сектора РФ.

Кроме этого, экспертам непонятно, отказались ли банки КНР от других форм финансирования закупки сырья у российских компаний и частных лиц, и как может измениться их политика.

Несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком энергоносителей в Китай, и обе страны часто объединяются во время геополитических споров с США, экономический вес России значительно уменьшается по сравнению с западными странами, покупающими большие объемы китайского экспорта и контролирующими доступ Пекина к международной финансовой системе, в которой доминирует доллар.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия подготовила свою систему, которая заменит SWIFT, а вместо доллара и евро будут использовать "перспективный юань".

Напомним, в декабре 2021 года Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно документу, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.