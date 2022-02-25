Юань ударив по рублю: найбільші банки Китаю обрубали обсяг експорту російської сировини

Два найбільші державні банки Китайської народної республіки (КНР) вирішили обмежити фінансування закупівель російської сировини.

Як повідомляє Bloomberg, офшорні підрозділи Industrial&Commercial Bank of China припинили випуск номінованих у доларах США акредитивів на купівлю готових до експорту російських товарних активів.

У виданні зазначають, що акредитиви в юанях ще доступні для деяких клієнтів за умови схвалення з боку вищого керівництва.

За інформацією Bloomberg , Китай вжив таких заходів після того, як Росія вторглася на територію України, що викликало хвилю санкцій з боку низки країн, включаючи США, Велику Британію та Японію.

Крім цього, через війну України з РФ потенційні інвестори побоюються, що за цим можуть бути нові обмеження.

Так, за інформацією Bloomberg , Bank of China, посилаючись на оцінку ризиків своїх аналітиків, обмежив фінансування покупок російської сировини. За даними експертів, ця фінустанова ще не отримала чітких вказівок від китайської влади відповідно до співпраці з Російською Федерацією.

Аналітики вважають, що така відповідь з боку китайських банків може виявитися тимчасовим заходом, з огляду на те, що санкції Заходу досі не стосувалися енергетичного сектора РФ.

Крім цього, експертам незрозуміло, чи банки КНР відмовилися від інших форм фінансування закупівлі сировини у російських компаній та приватних осіб, і як може змінитися їхня політика.

Незважаючи на те, що Росія є великим постачальником енергоносіїв до Китаю, і обидві країни часто об'єднуються під час геополітичних суперечок із США, економічна вага Росії значно зменшується порівняно із західними країнами, що купують великі обсяги китайського експорту та контролюють доступ Пекіна до міжнародної фінансової системи, у якій домінує долар.

Раніше прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія підготувала свою систему, яка замінить SWIFT, а замість долара та євро використовуватимуть "перспективний юань".

Нагадаємо, у грудні 2021 року Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав запровадити жорсткі санкції, якщо Росія вирішить розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Згідно з документом, РФ відключать від міжнародної системи SWIFT, а газопровід "Північний потік-2" заморозять.