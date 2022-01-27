Россия подготовила свою систему, которая заменит SWIFT, а вместо доллара и евро будут использовать "перспективный юань"

Россия заблаговременно подготовилась к введению новых санкций: Центральный банк подготовил свою систему передачи финансовых данных, которая сможет заменить международную банковскую систему SWIFT, если США решат отключить РФ от нее.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"У нас есть и заготовка на этот счет, если все-таки что-то подобное произойдет, — это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны", — рассказал Медведев.

Он добавил, что отсутствие доллара в России сможем заменить евро. Если РФ лишат и европейской валюты, то, по словам замглавы российского Совбеза, "страна начнет использовать юань — новую очень перспективную резервную валюту".

При этом Медведев уверен, что Россию не отключат от SWIFT, так как считает, что это не будет выгодно другим странам.

"Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Такие меры против России только подорвут доверие к SWIFT", — сказал он.

Напомним, в декабре 2021 года Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно документу, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

Издание Bloomberg сообщало, что Белый дом и союзники США рассматривают торговые ограничения для России, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины. В частности, США планируют оставить РФ без IT-продукции.