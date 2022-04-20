Китай запустил новое ж/д сообщение с Германией в обход России

Поезда из Китая в Германию теперь ходят, минуя Российскую Федерацию. Новый железнодорожный маршрут проложен до немецкого города Мангейм. Об этом сообщает правительственный портал Сhina.org.

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Чтобы обойти Россию, КНР и ФРГ решили проложить маршрут через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. То есть он проходит через Каспийское и Черное моря, которые поезда будут пересекать с помощью комбинированных ж/д и морских перевозок.

Маршрут уже используют. В частности, 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.

"Новый маршрут охватывает страны и регионы, которые в прошлом редко посещали грузовые поезда Китай-Европа, открывая новые рынки для отечественных и международных предприятий", — рассказал генеральный директор Сианьской компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли Ltd. Юань Сяоцзюнь.

Отметим, что российские власти открыто заявляли, что в условиях экономической блокады, которую Запад создает путем введения санкций, РФ будет рассчитывать на поддержку Китая. При этом через несколько дней после начала полномасштабной войны в СМИ появилась информация, что железнодорожные перевозки между РФ и КНР практически остановились.

В марте российское издание "Ведомости" сообщало со ссылкой на несколько источников, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС.

Кроме того, Россия предлагает Китаю большие скидки на нефть, но китайские госкомпании все равно не заключают новые контракты на поставки, прислушиваясь к советам Пекина. Это решение Китая, в том числе, связано с введением США запрета на российскую нефть.