Китай избегает новых нефтяных контрактов с РФ – Reuters

Россия предлагает Китаю большие скидки на нефть, но китайские госкомпании все равно не заключают новые контракты на поставки, прислушиваясь к советам Пекина. Об этом сообщает издание Reuters.

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Азии госкомпания Sinopec и госкомпания Sinochem в ходе торгов решили не заключать контракты на майские поставки нефти.

"Китайские государственные компании не хотят, чтобы в мире решили, что они открыто поддерживают Москву, покупая дополнительные объемы нефти", — заявили участники и эксперты рынка.

Это решение Китая, в том числе, связано с введением США запрета на российскую нефть. Кроме того, Европейский Союз ввел санкции в отношении крупнейшего российского экспортера "Роснефти" и "Газпром нефть", что также сдерживает Китай в вопросе покупки российской нефти.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти в объеме 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов. В издании отмечают, что в последние годы между Китаем и Россией развиваются все более тесные связи.

Россия возлагала большие надежды на Китай, в Кремле рассчитывали на экономическую поддержку Пекина и даже собирались заменить доллар юанем.