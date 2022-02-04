"Газпром" и китайская CNPC заключили долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров газа

Российский монополист "Газпром" 4 февраля подписал с Национальной нефтегазовой корпорацией Китая (CNPC) долгосрочный договор на поставку российского природного газа по "дальневосточному" маршруту. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

В январе 2022 года завершилась разработка технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Это послужило поводом подписания нового договора между "Газпромом" и CNPC.

Документ предусматривает, что при выходе на полную мощность объем поставок российского газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров.

Россия и Китай рассчитывают, что в совокупности ежегодный объем поставок энергоресурса по газопроводу "Союз Восток" составит 48 миллиардов кубометров газа. Этот ожидаемый объем включает и поставки газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

Что касается газопровода "Союз Восток", по информации "Газпрома", он пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода "Сила Сибири-2".

Ранее, в 2014 году, "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту в объеме 38 миллиардов кубометров в год.

4 февраля встречу проводят также президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. В частности, лидеры сошлись во мнении, что "дружба между РФ и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве "нет запретных зон".

Си Цзиньпин и Путин обсудили вопросы по международной стратегической безопасности, сообщает российское издание ТАСС. Лидеры двух государств также заявили, что "российско-китайские отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны".

Тем временем энергетический кризис в Европе, спровоцированный Россией, не закончился.

Запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза и Украины упали до исторических минимумов. По состоянию на конец января из европейских ПГХ отобрано 71,8%, или 34,3 миллиарда кубометров газа, закачанного летом 2021 года.