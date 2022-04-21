Литва передала Украине тяжелые минометы

Литва передала Вооруженным силам Украины партию тяжелых минометов. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, сообщает BNS.

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По информации издания, глава Минобороны не уточнил количество единиц оружия.

"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы. Не буду называть количество, но мы передали много", – сказал министр.

По его словам, Украине уже переданы не только ракетный комплекс "Стингер", но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы и другое вооружение – всего 35 позиций различного типа.

Анушаускас отметил, что стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а окончательная стоимость может быть выше в 5-10 раз.

Ранне Литва передала Украине 10 FM-радиопередатчиков и девять цифровых телевизионных передатчиков для восстановления украинского вещания в регионах.

Напомним, 13 апреля администрация президента США Джозефа Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade и другое оружие.

Кроме этого, Вашингтон добавил средства береговой обороны к объявленному новому пакету военной помощи стоимостью 800 млн долларов.

Пентагон также потребовал, чтобы американские военные подрядчики разработали предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинским военным или американским союзникам.