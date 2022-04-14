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Литва передала в Украину телекоммуникационное оборудование для восстановления вещания (ФОТО)
Литва передала Украине 10 FM-радиопередатчиков и девять цифровых телевизионных передатчиков для восстановления украинского вещания в регионах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, оборудование передается в Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).
Министр отметил, что в ближайшее время передатчики обеспечат возобновление трансляции украинских вещателей в тех областях, где телекоммуникационная сеть получила наибольшие повреждения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В частности, речь идет о региональных вещателях НОТУ (Национальная общественная телекомпания Украины – Delo.ua) в Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", – написал Ткаченко.
Ранее Международный союз электросвязи принял решение оказать поддержку в восстановлении сферы электросвязи Украины, которая была частично уничтожена или повреждена в результате войны.
Напомним, оккупанты наносили удар по телевышкам в Киеве и в Харькове. В столице под обстрел попала телевышка, расположенная в районе станции метро "Дорогожичи", недалеко от Бабиного Яра.
Некоторое время из-за бомбардировки в Киеве были проблемы с вещанием каналов, но вскоре оно возобновилось.
В Харькове телевышку обстреливали несколько раз, после второго удара регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Вскоре вещание в Харьковской области также восстановили.