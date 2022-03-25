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Категория
IT и Телеком
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Международный союз электросвязи займется возобновлением украинской телекоммуникационной системы

Международный союз электросвязи займется возобновлением украинской телекоммуникационной системы
Телебашня в Киеве, по которой Россия нанесла удар

Международный союз электросвязи (МСЭ) принял решение оказать поддержку в восстановлении сферы электросвязи Украины, которая была частично уничтожена или повреждена в результате войны.

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Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Это решение было принято по предложению Госспецсвязи Украины, оно призвано выполнить положения резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Агрессия против Украины".

"Это было действительно сложное голосование. Представители РФ в МСЭ использовали все возможные средства и процедурные зацепки, чтобы остановить или хотя бы оттянуть принятие решения. Благодарю каждого представителя стран-участниц МСЭ, которые поддержали это решение", – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Процесс восстановления сегментирован и включает различные сферы. Предварительно в Украине планируют провести мониторинг и предоставить регулярные отчеты потребностей Украины в сфере телекоммуникаций. Впоследствии это поможет подготовить предложения по эффективной технической помощи.

Кроме того, в Госспецсвязи готовы обеспечить надлежащую мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий для реализации предложенных мероприятий.

Напомним, оккупанты наносили удар по телевышкам в Киеве и в Харькове. В столице под обстрел попала телевышка, расположенная в районе станции метро "Дорогожичи", недалеко от Бабиного Яра. Некоторое время из-за бомбардировки в Киеве были проблемы с вещанием каналов, но вскоре оно возобновилось. 

В Харькове телевышку обстреливали несколько раз, после второго удара регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Вскоре вещание в Харьковской области также восстановили.

Автор:
Вита Молодан