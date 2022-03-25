Міжнародна спілка електрозв'язку займеться відновленням української телекомунікаційної системи

Міжнародна спілка електрозв'язку (МСЕ) прийняла рішення надати підтримку у відновленні сфери електрозв'язку України, яка була частково знищена або пошкоджена внаслідок війни.

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Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Це рішення ухвалили на пропозицію Держспецзв'язку України, воно покликане виконати положення резолюції Генеральної асамблеї ООН "Агресія проти України".

"Це було справді складне голосування. Представники РФ у МСЕ використовували всі можливі засоби та процедурні зачіпки, щоб зупинити або хоча б відтягнути ухвалення рішення. Дякую кожному представнику країн-учасниць МСЕ, які підтримали це рішення", — сказав голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Процес відновлення сегментований та включає різні сфери. Попередньо в Україні планують провести моніторинг та надати регулярні звіти потреб України у сфері телекомунікацій. Згодом це допоможе підготувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги.

Крім того, у Держспецзв'язку готові забезпечити належну мобілізацію фінансових та людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації запропонованих заходів.

Нагадаємо, окупанти завдавали удару по телевежах у Києві та Харкові. У столиці під обстріл потрапила телевежа, розташована в районі станції метро "Дорогожичі", неподалік Бабиного Яру. Якийсь час через бомбардування в Києві були проблеми з мовленням каналів, але незабаром воно відновилося.

У Харкові телевежу обстрілювали кілька разів, після другого удару регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Незабаром мовлення на Харківщині також відновили.