Литва передала в Україну телекомунікаційне обладнання для відновлення мовлення (ФОТО)

Литва передала Україні 10 FM-радіопередавачів та дев'ять цифрових телевізійних передавачів для відновлення українського мовлення у регіонах.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, обладнання передається до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).

Міністр зазначив, що найближчим часом передавачі забезпечать поновлення трансляції українських мовників у тих галузях, де телекомунікаційна мережа зазнала найбільших пошкоджень.

"Зокрема, йдеться про регіональних мовників НОТУ (Національна громадська телекомпанія України – Delo.ua ) у Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях", — написав Ткаченко.

Раніше Міжнародна спілка електрозв'язку прийняла рішення надати підтримку у відновленні сфери електрозв'язку України, яка була частково знищена або пошкоджена внаслідок війни.

Нагадаємо, окупанти завдавали удару по телевежах у Києві і в Харкові. У столиці під обстріл потрапила телевежа, розташована в районі станції метро "Дорогожичі", неподалік Бабиного Яру.

Якийсь час через бомбардування в Києві були проблеми з мовленням каналів, але незабаром воно відновилося.

У Харкові телевежу обстрілювали кілька разів, після другого удару регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Незабаром мовлення на Харківщині також відновили.