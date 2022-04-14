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ІТ та Телеком
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Литва передала в Україну телекомунікаційне обладнання для відновлення мовлення (ФОТО)

Литва передала в Україну телекомунікаційне обладнання для відновлення мовлення (ФОТО)
Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Литва передала Україні 10 FM-радіопередавачів та дев'ять цифрових телевізійних передавачів для відновлення українського мовлення у регіонах.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, обладнання передається до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ).

Фото 2 — Литва передала в Україну телекомунікаційне обладнання для відновлення мовлення (ФОТО)

Міністр зазначив, що найближчим часом передавачі забезпечать поновлення трансляції українських мовників у тих галузях, де телекомунікаційна мережа зазнала найбільших пошкоджень.

Фото 3 — Литва передала в Україну телекомунікаційне обладнання для відновлення мовлення (ФОТО)

"Зокрема, йдеться про регіональних мовників НОТУ (Національна громадська телекомпанія УкраїниDelo.ua ) у Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях",  написав Ткаченко.

Раніше Міжнародна спілка електрозв'язку прийняла рішення надати підтримку у відновленні сфери електрозв'язку України, яка була частково знищена або пошкоджена внаслідок війни.

Нагадаємо, окупанти завдавали удару по телевежах у Києві і в Харкові. У столиці під обстріл потрапила телевежа, розташована в районі станції метро "Дорогожичі", неподалік Бабиного Яру.

Якийсь час через бомбардування в Києві були проблеми з мовленням каналів, але незабаром воно відновилося.

У Харкові телевежу обстрілювали кілька разів, після другого удару регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Незабаром мовлення на Харківщині також відновили.

Автор:
Дмитро Нарожний