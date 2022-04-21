Литва передала Україні важкі міномети

Литва передала Збройним силам України партію важких мінометів. Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє BNS.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За інформацією видання, глава Міноборони не уточнив кількість одиниць зброї.

"Ми передали на підтримку Україні важкі міномети. Не називатиму кількість, але ми передали багато", – сказав міністр.

За його словами, Україні вже передано не лише ракетний комплекс "Стінгер", а й інше протитанкове, зенітне озброєння, боєприпаси, гранати, автомати та інше озброєння – усього 35 позицій різного типу.

Анушаускас зазначив, що вартість наданої підтримки становить кілька десятків мільйонів євро, а остаточна вартість може бути вищою у 5-10 разів.

Раніше Литва передала Україні 10 FM-радіопередавачів та дев'ять цифрових телевізійних передавачів для відновлення українського мовлення у регіонах.

Нагадаємо, 13 квітня Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 безпілотників Switchblade та інша зброя.

Крім цього, Вашингтон додав засоби берегової оборони до оголошеного нового пакету військової допомоги вартістю 800 млн доларів.

Пентагон також зажадав, щоб американські військові підрядники розробили пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б поставити українським військовим чи американським союзникам.