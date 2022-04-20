В США вважають, що Росія може атакувати маршрути постачання зброї Україні, — CNN

Представник Міністерства обороні США у коментарі CNN заявив, що, на його думку, Росія буде націлюватись на маршрути, які використовуються для поставок зброї, намагаючись уповільнити постачання військової допомоги від США та партнерів, яку отримує Україна.

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За словами чиновника, російські війська не часто завдають ударів по рухомим цілям, таким як конвої або залізниці, але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та рейки, які використовуються для транспортування зброї та припасів до України.

"Навіть якщо росіянам вдасться зруйнувати ці маршрути, вони не зможуть повністю зупинити поставки. Просто надходить дуже багато вантажів," — зазначив співрозмовник CNN.

Тим часом Пентагон анонсував нову поставку зброї. Так, Україна повинная отримати винищувачі та деталі для ремонту своїх літаків, щоб дати відсіч російській армії в новому етапі війні — битві за Схід України.

Нагадаємо Київ звернувся до своїх західних партнерів з проханням надати винищувачі МіГ-29. Можливу передачу таких літаків з Польщі обговорювали на початку березня, але тоді США відмовилися передати ці літаки навіть через Польщу.

При цьому Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила 13 квітня про новий пакет, до якого також увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 безпілотників Switchblade та інша зброя.