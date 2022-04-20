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В США считают, что Россия может атаковать маршруты поставки оружия Украине, — CNN
Представитель Министерства обороны США в комментарии CNN заявил, что, по его мнению, Россия будет нацеливаться на маршруты, используемые для поставок оружия, пытаясь замедлить поставки военной помощи от США и партнеров, получаемой Украиной.
По словам чиновника, российские войска нечасто наносят удары по движущимся целям, таким как конвои или железные дороги, но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, которые используются для транспортировки оружия и запасов в Украину.
"Даже если россиянам удастся разрушить эти маршруты, они не смогут полностью остановить поставки. Просто поступает очень много грузов", — отметил собеседник CNN.
Тем временем Пентагон анонсировал новую поставку оружия. Так, Украина должна получить истребители и детали для ремонта своих самолетов, чтобы дать отпор российской армии на новом этапе войны — битве за восток Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Киев обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить истребители МиГ-29. Возможную передачу таких самолетов из Польши обсуждали в начале марта, но тогда США отказались передать эти самолеты даже через Польшу.
При этом Администрация президента США Джозефа Байдена объявила 13 апреля о новом пакете, в который также вошли 11 вертолетов Ми-17, первоначально предназначенных для Афганистана, 18 155 мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade и другое оружие.