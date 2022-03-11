Байден лично запретил передачу Украине МиГ-29 от Польши — СМИ

США отказали Украине в получении истребителей МиГ-29, которые предоставляла Польша, из-за личного решения президента Джо Байдена, который пытается не провоцировать российского лидера Владимира Путина на эскалацию войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцируют", — пишет издание.

Журналисты проводят параллель с действиями США в Афганистане и отмечают, что там Джозеф Байден действовал точно также.

"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать Талибан, захвативший власть. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Администрация президента США также отменила запланированные на март 2022 года испытания американской ядерной ракеты, хотя они не имели никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил".

"Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы остановить его", — подводит итог WSJ.

Напомним, Соединенные Штаты отклонили предложение Польши перебросить свои истребители МиГ-29 на американскую базу в Германии, чтобы пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских войск, а именно защитить людей от авиаударов.

Передача этих истребителей могла стать альтернативой закрытию неба, ведь тогда украинские военные сами бы создали бесполетную зону.