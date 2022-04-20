Украина получит военные самолеты, — Пентагон

Украина получит истребители и детали для ремонта своих самолетов, чтобы дать отпор российской армии на новом этапе войны — битве за восток Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, отказавшись уточнить количество самолетов.

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Он отметил, что украинские силы "сейчас располагают большим количеством истребителей, чем две недели назад".

"Не буду говорить, что предоставляют другие страны, но украинские войска получили дополнительные платформы и детали, чтобы увеличить количество истребителей, которые можно поднять в воздух", – сказал Пенгон.

Кирби не уточнил, какой тип самолетов поставили украинским военным, но предположил, что они могут быть российского производства.

Киев обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить истребители МиГ-29 еще в марте. Возможную передачу таких самолетов из Польши обсуждали, но тогда США отказались передать эти самолеты даже через Польшу.

Позже в рамках нового пакета военной помощи США решили предоставить Украине 11 вертолетов Ми-17, которые предназначались ранее для Афганистана.