Великобритания собирается поставить Украине противокорабельные ракеты, в том числе свои Brimstone

Власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Во время брифинга у него спросили, какое противокорабельное вооружение Великобритания планирует прислать Украине, чтобы поддержать ее в войне против России, Джонсон ответил:

"Одна из систем, на которые мы смотрим, ... состоит в том, чтобы увидеть, сможем ли мы установить некоторые Brimstones на заднюю часть транспортных средств, чтобы увидеть, сработает ли это".

Параллельно Великобритания рассматривает и другое вооружение для поставок в Украину.

Ракеты Brimstone ранее использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно их запускают со скоростных реактивных самолетов. Их производитель, MBDA, говорит, что они могут быть использованы против быстро движущихся наземных и морских целей.

Ранее инструкторы специальной воздушной службы Британии, SAS, впервые с начала полномасштабной войны с Россией возобновили подготовку украинских военных.

Отметим, что Великобритания регулярно оказывает Украине военную помощь и собирается предоставить 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты.