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Великобритания собирается поставить Украине противокорабельные ракеты, в том числе свои Brimstone
Власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.
Во время брифинга у него спросили, какое противокорабельное вооружение Великобритания планирует прислать Украине, чтобы поддержать ее в войне против России, Джонсон ответил:
"Одна из систем, на которые мы смотрим, ... состоит в том, чтобы увидеть, сможем ли мы установить некоторые Brimstones на заднюю часть транспортных средств, чтобы увидеть, сработает ли это".
Параллельно Великобритания рассматривает и другое вооружение для поставок в Украину.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ракеты Brimstone ранее использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно их запускают со скоростных реактивных самолетов. Их производитель, MBDA, говорит, что они могут быть использованы против быстро движущихся наземных и морских целей.
Ранее инструкторы специальной воздушной службы Британии, SAS, впервые с начала полномасштабной войны с Россией возобновили подготовку украинских военных.
Отметим, что Великобритания регулярно оказывает Украине военную помощь и собирается предоставить 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты.