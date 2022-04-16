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Британские инструкторы возобновили обучение украинских военных, – The Times
Инструкторы специальной воздушной службы Британии SAS впервые с начала полномасштабной войны с Россией возобновили подготовку украинских военных.
Об этом пишет The Times.
Как сообщает издание, украинские офицеры двух батальонов заявили, что за последние две недели прошли подготовку в британских силах специального назначения.
Британские инструкторы прибыли, чтобы, среди прочего, показать украинским военнослужащим, как использовать противотанковые комплексы NLAW.Подписывайтесь на наш YouTube канал
О других направлениях обучения издание не сообщает.
Также Министерство обороны Британии отказалось от комментариев по этому вопросу.
Британские военные инструкторы были впервые отправлены в Украину после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Их эвакуировали из Украины в феврале 2022 года, накануне вторжения России.
Напомним, Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь и предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты.