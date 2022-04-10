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Энергетика
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Великобритания передала Украине 177 электрогенераторов (ФОТО)

Великобритания передала Украине 177 электрогенераторов (ФОТО)
Всего Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов. Фото: пресс-служба Минэнергетики

В Украину из Великобритании поступили две партии мобильных электрогенераторов общим количеством 177 штук.

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Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, оборудование было передано для поддержания надежности энергоснабжения страны.

Фото 2 — Великобритания передала Украине 177 электрогенераторов (ФОТО)

"Всего Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий", говорится в сообщении.

Фото 3 — Великобритания передала Украине 177 электрогенераторов (ФОТО)

В Минэнергетики отмечают, что генераторы станут резервным источником питания в случае отключения электроэнергии в результате вражеских обстрелов электросетей и оборудования.

Фото 4 — Великобритания передала Украине 177 электрогенераторов (ФОТО)

"Одна из главных наших задач – обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, когда российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергоснабжения украинцев", заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго добавили, что в ближайшее время ожидаются поставки следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. 

Согласно дорожной карте присоединения энергосистемы Украины к энергосистеме ЕС, Объединенная энергетическая система Украины должна была некоторое время поработать в изолированном от России и Беларуси режиме. По плану тестирование должно было начаться в 00:00 24 февраля. 

Однако в этот день президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. 

Автор:
Дмитрий Нарожный