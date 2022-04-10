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Енергетика
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Великобританія передала Україні 177 електрогенераторів (ФОТО)

Великобританія передала Україні 177 електрогенераторів (ФОТО)
Загалом Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів. Фото: прес-служба Міненергетики

В Україну з Великої Британії надійшли дві партії мобільних електрогенераторів загальною кількістю 177 штук.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики , обладнання було передано для підтримки надійності енергопостачання країни.

Фото 2 — Великобританія передала Україні 177 електрогенераторів (ФОТО)

"Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств" , - йдеться у повідомленні .

Фото 3 — Великобританія передала Україні 177 електрогенераторів (ФОТО)

У Міненергетики зазначають, що генератори стануть резервним джерелом живлення у разі відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

Фото 4 — Великобританія передала Україні 177 електрогенераторів (ФОТО)

"Одне з головних наших завдань – забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні сили України стабільним енергопостачанням. У той час, коли російські окупанти знищують наші електромережі та критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергопостачання українців" , заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали , що найближчим часом очікується постачання наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Відповідно до дорожньої карти приєднання енергосистеми України до енергосистеми ЄС, Об'єднана енергетична система України мала деякий час попрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі. За планом тестування мало розпочатися о 00:00 24 лютого.

Проте цього дня президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Автор:
Дмитро Нарожний