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Британські інструктори відновили навчання українських військових, – The Times
Інструктори спеціальної повітряної служби Британії SAS вперше від початку повномасштабної війни з Росією відновили підготовку українських військових.
Про це пише The Times.
Як повідомляє видання, українські офіцери двох батальйонів заявили, що за останні два тижні пройшли підготовку в британських силах спеціального призначення.
Британські інструктори прибули, щоб серед іншого показати українським військовослужбовцям, як використовувати протитанкові комплекси NLAW.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про інші напрями навчання видання не повідомляє.
Також Міністерство оборони Британії відмовилося від коментарів щодо цього питання.
Британських військових інструкторів було вперше відправлено в Україну після анексії Криму Росією у 2014 році. Їх евакуювали з України у лютому 2022 року, напередодні вторгнення Росії.
Нагадаємо, Великобританія продовжує надавати Україні військову допомогу та передасть Україні 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракети.