Британия предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты

Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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"Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включая дополнительные зенитные ракеты Starstreak, еще 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов", — сообщает пресс-служба Даунинг-стрит в пресс-релизе по итогам визита британского премьера Бориса Джонсона в Киев.

Также сообщается, что Джонсон подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантируя дополнительные 500 миллионов долларов в виде кредита Всемирного банка для Украины, в результате чего наша общая гарантия по кредиту достигла 1 миллиарда долларов. Это вместе с 394 миллионами фунтов стерлингов, предоставленными Великобританией в качестве безвозмездной помощи, поможет обеспечить продолжение работы жизненно важных гуманитарных служб для украинцев.

Также Великобритания либерализирует тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставит Украине таможенные льготы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.