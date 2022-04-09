Британія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракети

Великобританія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракети. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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"Прем'єр-міністр заявив про нову військову допомогу у вигляді 120 одиниць бронетехніки та нових протикорабельних ракетних комплексів, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний напад Росії. Це на додаток до оголошеної вчора високоякісної військової техніки на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи додаткові зенітні ракети Starstreak, ще 800 протитанкових ракет і високотехнологічні боєприпаси, що баражують, для високоточних ударів", — повідомляє прес-служба Даунінг-стріт. британського прем'єра Бориса Джонсона у Києві.

Також повідомляється, що Джонсон підтвердив подальшу економічну підтримку, гарантуючи додаткові 500 мільйонів доларів у вигляді кредиту Світового банку для України, внаслідок чого наша загальна гарантія кредиту досягла 1 мільярда доларів. Це разом із 394 мільйонами фунтів стерлінгів, наданими Великобританією як безоплатна допомога, допоможе забезпечити продовження роботи життєво важливих гуманітарних служб для українців.

Також Великобританія лібералізує тарифи на переважну більшість імпорту з України та надасть Україні митні пільги.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 9 квітня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.