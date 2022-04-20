Великобританія збирається поставити Україні протикорабельні ракети, у тому числі свої Brimstone

Влада Великобританії наразі шукає способи поставок протикорабельних ракет в Україну, включаючи передачу своїх ракет Brimstone. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, передає Reuters.

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Під час брифінгу у нього запитали, яке протикорабельне озброєння Британія планує надіслати Україні, щоб підтримати її у війні проти Росії, Джонсон відповів:

"Одна із систем, на які ми дивимося... полягає в тому, щоб побачити, чи зможемо ми встановити деякі Brimstones на задню частину транспортних засобів, щоб побачити, чи спрацює це".

Паралельно Великобританія розглядає і інше озброєння для поставок Україні.

Ракети Brimstone раніше використовувалися британськими військами в Лівії та Сирії, і зазвичай їх запускають з швидкісних реактивних літаків. Їх виробник, MBDA, каже, що вони можуть бути використані проти швидко рухаються наземних і морських цілей.

Раніше інструктори спеціальної повітряної служби Британії SAS вперше від початку повномасштабної війни з Росією відновили підготовку українських військових.

Зазначимо, що Великобританія регулярно надає Україні військову допомогу та збирається надати Україні 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракети.