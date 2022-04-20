Україна отримає військові літаки, — Пентагон

Україна отримає винищувачі та деталі для ремонту своїх літаків, щоб дати відсіч російській армії в новому етапі війні — битві за Схід України, заявив офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, відмовившись уточнити кількість літаків.

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Він зазначив, що Українські сили "наразі мають у своєму розпорядженні більше винищувачів, ніж два тижні тому".

"Не буду говорити, що надають інші країни, але українські війська отримали додаткові платформи та деталі, щоб збільшити кількість винищувачів, які можна підняти в повітря", – сказав речник Пентагону.

Кірбі не уточнив, який тип літаків поставили українським військовим, але припустив, що вони можуть бути російського виробництва.

Київ звернувся до своїх західних партнерів з проханням надати винищувачі МіГ-29. Можливу передачу таких літаків з Польщі обговорювали на початку березня, але тоді США відмовилися передати ці літкаи навіть через Польщу.

Пізніше у рамках нового пакету військової допомоги США вирішили надати Україні 11 вертольотів Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану.