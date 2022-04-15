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США передадуть Україні 11 гелікоптерів Мі-17: прессекретар Пентагону
У рамках нового пакету військової допомоги США нададуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану.
15 квітня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив про намір Пентагону передати Україні ще 11 вертольотів Мі-17. Про це повідомляє " Голос Америки ".
"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів. Тепер ми спрямовуємо їх Україні", — заявив Кірбі.
Представник Пентагону нагадав, що США нещодавно надали Україні п'ять Мі-17, але уточнив, що не йдеться про перегін вертольотів Мі-17 в Україну американськими військовими льотчиками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що нещодавно президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $800 млн. Він включатиме гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю, яку, як зазначив Байден, українські військові використовують із руйнівним ефектом.