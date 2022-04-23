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Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн"
Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, на которой обсудят поддержку Украины. Она состоится 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Как отметил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, на встречу были приглашены около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились.
Ранее он говорил, что речь идет не только о странах НАТО, и эта встреча проходит не под эгидой Североатлантического союза.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Джон Кирби заявил, что не стоит ожидать новых заявлений о долгосрочной военной и финансовой помощи для Украины на переговорах 26 апреля.
"Мы не идем на это с заранее подготовленным набором решений", - говорит Кирби.
Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и для укрепления украинской армии.
Напомним, Министерство обороны США ищет пути, чтобы ускорить производство новых вооружений и возможностей доставлять их в Украину быстрее.
Отметим, президент США Джозеф Байден подписал закон, который предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.
Часть полученных денег направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.