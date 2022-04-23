США хотят ускорить доставку оружия в Украину - Reuters

Министерство обороны США ищут пути, чтобы ускорить производство новых вооружений и возможностей доставлять их в Украину быстрее.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

23 апреля стало известно, что в Пентагоне хотят ускорить производство оружия для Украины. Про это сообщает Reuters.

Пентагон интересует производство или покупка вооружения для противовоздушной обороны, противоброневой обороны, противопехотной обороны, береговой обороны, контрбатареи, беспилотные воздушные системы и средства связи, такие как радио или спутниковый Интернет, говорится в материале.

Потому Министерство обороны США ищет новые пути для американской промышленности. Оружие должно требовать минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину.

Ранее, 20 апреля, представитель Министерства обороны США в комментарии CNN заявил, что, по его мнению, Россия будет нацеливаться на маршруты, используемые для поставок оружия, пытаясь замедлить поставки военной помощи от США и партнеров, получаемых Украиной.

Неделей ранее, 13 апреля, стало известно, что Украина получит от США вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие на $800 млн. Этот пакет помощи будет включать многие уже передаваемые Украине высокоэффективные системы вооружений, а также новые виды вооружения, подходящие для более широкого наступления. .