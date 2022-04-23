США хочуть прискорити доставку зброї до України - Reuters

Міністерство оборони США шукають шляхи, щоб прискорити виробництво нових озброєнь та можливостей доставляти їх в Україну швидше.

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23 квітня стало відомо, що в Пентагоні хочуть пришвидшити виробництво зброї для України. Про це повідомляє Reuters.

Пентагон цікавить виробництво або купівля озброєння для протиповітряної оборони, протиброньової оборони, протипіхотної оборони, берегової оборони, контрбатареї, безпілотні повітряні системи та засоби зв'язку, такі як радіо або супутниковий Інтернет, йдеться у матеріалі.

Тому Міністерство оборони США шукає нові шляхи для американської промисловості. Зброя повинна вимагати мінімальної підготовки та може бути швидко експортована в Україну.

Раніше, 20 квітня, представник Міністерства обороні США у коментарі CNN заявив, що, на його думку, Росія буде націлюватись на маршрути, які використовуються для поставок зброї, намагаючись уповільнити постачання військової допомоги від США та партнерів, яку отримує Україна.

Тижнем раніше, 13 квітня, стало відомо, що Україна отримає від США гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю на $800 млн. Цей пакет допомоги буде включати багато вже переданих Україні високоефективних систем озброєнь, а також нові види озброєння, які підходять для ширшого наступу.