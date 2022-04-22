США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка РФ

Перед тем, как пойти на этот шаг, США будут консультироваться с союзниками.

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США думают о передаче более $300 млрд замороженных активов центрального банка России. Деньги будут направлены на восстановление Украины. Об этом передает Bloomberg.

Однако по словам министра финансов США Джанет Йеллен, последствия этого шага нужно взвесить.

"Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать последствия, прежде чем это делать. Я бы не хотела делать это легкомысленно", — заявила Джанет Йеллен.

Она отметила, что восстановление Украины потребует огромных средств.

При этом передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия конгресса. Также этот шаг США не сделают без консультаций с союзниками.

Напомним, что Украина планирует создать фонд United24 для восстановления страны после российского вторжения и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.