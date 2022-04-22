Восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд — Шмыгаль

Украина планирует создать фонд United24 для восстановления страны после российского вторжения и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на министерском круглом столе в рамках мероприятия Spring Meetings 2022 Всемирного банка и МВФ (Международный валютный фонд – Delo.ua), который состоялся в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить, по меньшей мере, $600 млрд. Такая реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и новых европейских институций", – заявил глава правительства.

В ходе круглого стола Шмыгаль призвал предоставить Украине срочное краткосрочное финансирование.

"Заблокированные порты, удары по заводам, попытки сорвать посевную, разрушенные города — все это часть плана по уничтожению украинской экономики. Ущерб уже составляет более $500 млрд. ВВП в этом году может упасть от 30 до 50%. Украине нужна финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, одним из инструментов такой поддержки могут быть специальные права заимствования, которые эмитирует МВФ.

В частности, Шмыгаль призвал международных партнеров предоставить 10% своих СДР Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита, отметив, что правительство Канады уже приняло решение о выделении 1 млрд канадских долларов в СДР.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Утверждение счета последовало за одобрением Советом директоров 9 марта выплаты Украине 1,4 млрд долларов США в рамках экстренного финансирования.

Напомним, Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке в покрытии финансового дефицита. В связи с этим МВФ согласился организовать сбор средств в размере $5 млрд на каждый из ближайших трех месяцев.