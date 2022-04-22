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Восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд — Шмыгаль

Восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд — Шмыгаль
Денис Шмыгаль.Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Украина планирует создать фонд United24 для восстановления страны после российского вторжения и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на министерском круглом столе в рамках мероприятия Spring Meetings 2022 Всемирного банка и МВФ (Международный валютный фонд – Delo.ua), который состоялся в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить, по меньшей мере, $600 млрд. Такая реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и новых европейских институций", – заявил глава правительства.

В ходе круглого стола Шмыгаль призвал предоставить Украине срочное краткосрочное финансирование.

"Заблокированные порты, удары по заводам, попытки сорвать посевную, разрушенные города  все это часть плана по уничтожению украинской экономики. Ущерб уже составляет более $500 млрд. ВВП в этом году может упасть от 30 до 50%. Украине нужна финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода",  отметил премьер.

По словам Шмыгаля, одним из инструментов такой поддержки могут быть специальные права заимствования, которые эмитирует МВФ.

В частности, Шмыгаль призвал международных партнеров предоставить 10% своих СДР Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита, отметив, что правительство Канады уже приняло решение о выделении 1 млрд канадских долларов в СДР.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Утверждение счета последовало за одобрением Советом директоров 9 марта выплаты Украине 1,4 млрд долларов США в рамках экстренного финансирования.

Напомним, Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о поддержке в покрытии финансового дефицита. В связи с этим МВФ согласился организовать сбор средств в размере $5 млрд на каждый из ближайших трех месяцев.

Автор:
Дмитрий Нарожный