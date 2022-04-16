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Украинская делегация посетит Вашингтон, - Reuters

Украинская делегация посетит Вашингтон, - Reuters
На следующей неделе украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетит Вашингтон

На следующей неделе украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетит Вашингтон. Украинские чиновники проведут встречи с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка и финансовыми чиновниками стран Большой семерки.

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Об этом пишет Reuters.

Визит запланирован во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

По информации агентства, в составе украинской делегации кроме главы правительства будут также министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Они проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и примут участие в круглом столе по Украине, который будет организован Всемирным банком в четверг, 21 апреля.

Это первые такие встречи для украинского руководства после начала вторжения России в Украину.

Отметим, Украине нужна существенная финансовая помощь в условиях падения экономики из-за агрессии РФ. 

По прогнозу Всемирного банка, из-за военной агрессии России внутренний валовой продукт Украины сократится более чем на 45%.

Ранее Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Напомним, 10 марта Украина получила 1,4 млрд долларов от Международного валютного фонда  в рамках экстренного финансирования Украины. 

Автор:
Светлана Манько