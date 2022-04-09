МВФ откроет специальный счет для перечисления денег Украине

В ночь с 8 на 9 апреля Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши и стран Скандинавии и Балтии", – написал он.

Как говорится в пресс-релизе МВФ, вице-премьер - министр финансов Канады Хрыстя Фриланд в парламенте Канады, представляя проект федерального бюджета на 2022 год (с 1 июля), заявила, что правительство направит до 1 млрд канадских долларов (около $800 млн) в поддержку правительства Украины через этот счет.

"Этот счет доступен для использования любыми другими членами, а также межправительственными агентствами и организациями, которые желают использовать его в качестве средства для оказания финансовой помощи Украине", – отмечают в МВФ.

Счет предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и займов, направленных на помощь Украине для поддержания ее платежного баланса и бюджетных потребностей, а также на помощь в стабилизации ее экономики.

"Доноры смогут воспользоваться проверенной инфраструктурой МВФ для быстрой доставки аутентифицированных платежей. Счет будет получать ссуды или грантовые ресурсы от доноров либо в резервных валютах, либо в СДР, и перечислять эти ресурсы на счет СДР Украины в МВФ", – заявили в МВФ.

Утверждение Управляемого счета последовало за одобрением Советом директоров 9 марта выплаты Украине 1,4 млрд долларов США в рамках Инструмента быстрого финансирования.

В МВФ добавили, что его представители продолжают тесно сотрудничать с властями Украины в их экстренном реагировании на экономические потрясения, вызванные войной.

Напомним, 10 марта Украина получила 1,4 млрд долларов от Международного валютного фонда в рамках экстренного финансирования Украины.

Именно эти $1,4 млрд 27 февраля НБУ попросил у МВФ. Вырученные средства должны быть выплачены через 3 – 5 лет.

Выделение Украине дополнительного финансирования сделано по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов – Инструменту быстрого финансирования (RFI).