Палата представителей США проголосовала за выделение Украине почти 14 миллиардов долларов

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере 13,6 млрд долларов и поддержала запрет на импорт российских энергоносителей. Об этом сообщает издание Reuters.

Теперь законопроект направили в Сенат, который должен принять меры к крайнему сроку в полночь пятницы, 11 марта.

Как отметили в издании, помощь Украине предназначена для укрепления силы ВСУ. Часть денег пойдет на гуманитарную поддержку граждан, в том числе беженцев.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь частью гораздо более широких усилий по оказанию помощи.

"Всем нам придется сделать больше, чтобы помочь Украине в ближайшие недели или месяцы и в долгосрочной перспективе помочь ей восстановиться", — заявила Пелоси.

В настоящее время международные кредиторы активно участвуют в финансовой поддержке Украины, опертавино предоставля деньги, учитывая, что в стране идет война.

В частности, МВФ 9 марта утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов США, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в расходах и смягчить экономические последствия военного вторжения России.

До этого совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил пакет мер на сумму 2 миллиарда евро для помощи гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.