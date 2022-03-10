Палата представників США проголосувала за виділення Україні майже 14 мільярдів доларів

Палата представників США проголосувала за те, щоб терміново виділити Україні допомогу у розмірі 13,6 млрд. доларів і підтримала заборону на імпорт російських енергоносіїв. Про це повідомляє видання Reuters.

Тепер законопроект направили до Сенату, який має вжити заходів до крайнього терміну опівночі п'ятниці, 11 березня.

Як зазначили у виданні, допомога Україні призначена для зміцнення сили ЗСУ. Частина грошей піде на гуманітарну підтримку громадян, зокрема біженців.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною значно ширших зусиль щодо надання допомоги.

"Усім нам доведеться зробити більше, щоб допомогти Україні найближчими тижнями або місяцями і в довгостроковій перспективі допомогти їй відновитися", - заявила Пелосі.

Нині міжнародні кредитори беруть активну участь у фінансовій підтримці України, опертавино надає гроші з огляду на те, що в країні йде війна.

Зокрема, МВФ 9 березня затвердив екстрене фінансування України у розмірі 1,4 мільярда доларів США, щоб допомогти задовольнити невідкладні потреби у витратах та пом'якшити економічні наслідки військового вторгнення Росії.

До цього рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила пакет заходів на суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні.