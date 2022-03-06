Шмигаль звернувся до країн Великої сімки з проханням виключити Росію та Білорусь із МВФ та Світового банку

За словами прем'єр-міністра Росія та Білорусія порушили свої зобов'язання та направили свою політику на війну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив країни Великої сімки (G7) припинити членство Росії та Білорусії у Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Лише підписав офіційне звернення до США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Японії про припинення членства Росії та Білорусі у Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та направили свою політику на війну", - заявив він.

За його словами, у листі наводяться чіткі аргументи та посилання на численні статті Угоди з МВФ та статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були відкинуті Росією та Білоруссю.

Шмигаль додав, що жодна дія так не суперечить зобов'язанню підтримувати стабільність та впорядковані економічні умови як війна. Тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат.

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