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Кредиторам Фінбанку збільшили виплати ще на 139 тис. грн

аукціон, документи, молоток
Кредиторам Фінбанку збільшили виплати ще на 139 тис. грн / Freepik

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб погодив збільшення суми відшкодування кредиторам ПАТ “Фінбанк” сьомої черги ще на 139,5 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Виплати кредиторам здійснюються безготівково — кошти перераховують на банківські рахунки.

У Фонді наголосили, що кредиторам сьомої черги, у яких змінилися платіжні реквізити, необхідно їх актуалізувати, щоб кошти були перераховані своєчасно.

Заяву можна подати у паперовому вигляді поштою на адресу Фонду або в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом.

Відшкодування кредиторам Фінбанку сьомої черги розпочалося у березні 2026 року. Тоді Фонд погодив перші виплати на 121,6 тис. грн, після чого їхній розмір кілька разів збільшували.

Нагадаємо, загалом за січень–вересень 2026 року банки, які перебувають у ліквідації, спрямували кредиторам 3,27 млрд грн. Понад 1,25 млрд грн із цієї суми отримали кредитори сьомої черги, до якої належать, зокрема, юридичні особи — клієнти банків, не пов’язані з ними.

Автор:
Тетяна Гойденко

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