Кредиторам Фінбанку збільшили виплати ще на 139 тис. грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб погодив збільшення суми відшкодування кредиторам ПАТ “Фінбанк” сьомої черги ще на 139,5 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Виплати кредиторам здійснюються безготівково — кошти перераховують на банківські рахунки.

У Фонді наголосили, що кредиторам сьомої черги, у яких змінилися платіжні реквізити, необхідно їх актуалізувати, щоб кошти були перераховані своєчасно.

Заяву можна подати у паперовому вигляді поштою на адресу Фонду або в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом.

Відшкодування кредиторам Фінбанку сьомої черги розпочалося у березні 2026 року. Тоді Фонд погодив перші виплати на 121,6 тис. грн, після чого їхній розмір кілька разів збільшували.

Нагадаємо, загалом за січень–вересень 2026 року банки, які перебувають у ліквідації, спрямували кредиторам 3,27 млрд грн. Понад 1,25 млрд грн із цієї суми отримали кредитори сьомої черги, до якої належать, зокрема, юридичні особи — клієнти банків, не пов’язані з ними.