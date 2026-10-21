Ліквідовані банки повернули НБУ та бізнесу 3,26 млрд грн за 9 місяців

Протягом січня – вересня 2026 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,27 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

З цієї суми понад 1,25 млрд грн отримали кредитори сьомої черги, до яких належать юридичні особи — клієнти банків, які не є пов’язаними з ними особами.

Решту виплачених коштів спрямували кредиторам інших черг. Задоволення вимог відбувається за рахунок продажу й управління активами ліквідованих банків, зокрема від погашення кредитів, доходів за цінними паперами та оренди майна.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 жовтня 2026 року банки в стані ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на понад 77,9 млрд грн.

З них майже 18,0 млрд грн виплатили забезпеченим кредиторам, у тому числі 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно зі зверненням стягнення на предмет застави та майно поручителів).

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.