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Ліквідовані банки повернули НБУ та бізнесу 3,26 млрд грн за 9 місяців

Гривні
ФГВФО спрямував 3,3 млрд грн на виплати кредиторам банків / Depositphotos

Протягом січня – вересня 2026 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,27 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

З цієї суми понад 1,25 млрд грн отримали кредитори сьомої черги, до яких належать юридичні особи — клієнти банків, які не є пов’язаними з ними особами.

Решту виплачених коштів спрямували кредиторам інших черг. Задоволення вимог відбувається за рахунок продажу й управління активами ліквідованих банків, зокрема від погашення кредитів, доходів за цінними паперами та оренди майна.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 жовтня 2026 року банки в стані ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на понад 77,9 млрд грн.

З них майже 18,0 млрд грн виплатили забезпеченим кредиторам, у тому числі 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно зі зверненням стягнення на предмет застави та майно поручителів).

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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