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Ликвидированные банки вернули НБУ и бизнесу 3,26 млрд грн

Гривны
ФГВФЛ направил 3,3 млрд грн на выплаты кредиторам банков / Depositphotos

В январе-сентябре 2026 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 3,27 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

Из этой суммы более 1,25 млрд грн получили кредиторы седьмой очереди, к которым относятся юридические лица — клиенты банков, не связанные с ними.

Остальные выплаченные средства были направлены кредиторам других очередей. Удовлетворение требований происходит за счет продажи и управления активами ликвидированных банков, в том числе от погашения кредитов, доходов по ценным бумагам и аренде имущества.

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 октября 2026 года банки в состоянии ликвидации удовлетворили требования кредиторов более чем на 77,9 млрд грн.

Из них почти 18,0 млрд грн выплатили обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн – Национальному банку Украины (включая обращение взыскания на предмет залога и имущество поручителей).

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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