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Новости
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Банки в ликвидации получили почти 2,7 млрд грн за восемь месяцев: откуда поступили деньги

деньги
Банки в ликвидации получили 2,66 млрд грн за 8 месяцев / Depositphotos

За январь-август 2026 года в банки, ликвидирующие Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 2,66 млрд грн. В августе сумма составила 43,2 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

За восемь месяцев больше средств банки получили от реализации активов — 2,19 млрд грн.

Поступление в августе

За прошлый месяц банки-банкроты получили:

  • 31,5 млн грн от доходов по ценным бумагам;
  • 8 млн грн – от погашения кредитов;
  • 2,3 млн грн - от аренды имущества;
  • 0,9 млн грн - из других источников;
  • 0,5 млн грн – от реализации активов.

В августе наибольшие поступления зафиксировали в:

  • АО "Айбокс Банк" - 26,1 млн грн;
  • ПАО "Дельта Банк" - 5,6 млн грн;
  • АО "РВС Банк" - 4,8 млн грн;
  • ПАО "Проминвестбанк" - 1,3 млн грн.

Как отметили в Фонде, средства управления и продажи активов банков в ликвидации направляют на удовлетворение требований их кредиторов в порядке, определенном статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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